Elezioni comunali tre liste per Gherardo Marenghi | ecco i primi candidati

Sono stati annunciati i primi candidati delle tre liste che supporteranno la candidatura a sindaco di Gherardo Maria Marenghi alle prossime elezioni comunali. La presentazione ufficiale della squadra si è svolta in questi giorni, segnando l’avvio della campagna elettorale. Le liste includono diverse persone che hanno deciso di impegnarsi in vista delle elezioni in programma nel capoluogo. La composizione completa della squadra sarà resa nota nei prossimi giorni.

Inizia a prendere forma la squadra di candidati che sosterrà la candidatura a sindaco di Gherardo Maria Marenghi. Il docente universitario e avvocato amministrativista sarà sostenuto da tre liste: Fratelli d'Italia (di cui è dirigente), Prima Salerno (la civica della Lega) e Noi Moderati. I primi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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