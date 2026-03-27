Tir vola giù dal cavalcavia l’incidente è spaventoso | il dramma in un istante

Un incidente grave si è verificato su un tratto autostradale quando un tir, dopo aver sfondato il guard rail, è precipitato da un cavalcavia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo un tratto autostradale, dove un tir è precipitato da un cavalcavia dopo aver sfondato il guard rail. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. In base alle prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso aderenza e stabilità in relazione a un possibile cedimento del terreno collinare. A seguito della perdita di controllo, il tir avrebbe oltrepassato la sede stradale, abbattendo le barriere di protezione e finendo nel vuoto. Il ribaltamento dopo la caduta: camion capovolto nell’area sottostante. Dopo il volo dal cavalcavia, il camion si sarebbe ribaltato più volte, fino a terminare la corsa completamente capovolto sul tettuccio, nella zona sottostante rispetto al piano stradale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tir vola giù dal cavalcavia, l’incidente è spaventoso: il dramma in un istante Articoli correlati Leggi anche: Schianto tremendo contro un tir, il dramma in Italia a soli 18 anni: incidente spaventoso “Non ce l’ha fatta”. L’auto vola fuori strada, incidente spaventoso in Italia: è drammaUn uomo ha perso la vita questa mattina ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, dopo essere uscito di strada con la propria auto.