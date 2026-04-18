Non ce l’ha fatta Incidente mortale spaventoso in Italia la tragedia in un istante

Un incidente mortale si è verificato in un tratto di strada molto frequentato, causando la morte di una persona. La scena si è svolta in pochi secondi, dopo un rumore improvviso si è verificato un vuoto evidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare per il coinvolto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

È successo tutto in pochi istanti, in un tratto di strada che molti percorrono senza pensarci. Un rumore secco, poi il vuoto. Quando sono arrivati i soccorsi, l’aria aveva già quel peso che si sente solo nelle giornate storte, quelle che finiscono con una notizia che nessuno vorrebbe dare. Nel pomeriggio, lungo una provinciale in provincia di Alessandria, si è consumata una tragedia che lascia domande e un dolore difficile da raccontare. La dinamica è ancora da chiarire fino in fondo, ma i minuti successivi all’allarme parlano da soli: tentativi disperati, sirene, e la corsa contro il tempo. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 sulla strada provinciale 185, nel tratto compreso tra Predosa e Capriata d’Orba.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sansepolcro, incidente mortale in via Pertini: perde la vita un uomo di 40 anni

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