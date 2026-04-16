Al CinemaCon di Las Vegas, il regista Christopher Nolan ha presentato il suo nuovo film intitolato “The Odyssey”. L’evento ha visto il regista salire sul palco per condividere dettagli sul progetto, che rappresenta un’ulteriore sfida ai limiti della narrazione cinematografica. La presentazione ha coinvolto il pubblico presente, tra addetti ai lavori e giornalisti, creando attesa per l’uscita del film.

Il “Santo Patrono dei Cinema” è tornato. Christopher Nolan ha dominato il palco del CinemaCon di Las Vegas per presentare il suo ultimo, ambizioso progetto: “The Odyssey”. L’adattamento dell’epica di Omero targato Universal promette di essere l’evento cinematografico del decennio, con Nolan che lo ha definito un “incubo assoluto da filmare — nel miglior modo possibile”. Un’accoglienza da Re per il Maestro dell’IMAX. Accolto da una standing ovation al Colosseum, Nolan ha presentato le prime, intense immagini del film, confermando ancora una volta il suo status di regista capace di riempire le sale solo grazie al proprio nome. Con la sua consueta umiltà, ha scherzato sul fatto di non dover seguire Steven Spielberg (che ha presentato poco dopo il suo nuovo film “Disclosure Day” ), concentrandosi poi sulla potenza millenaria del mito greco.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Christopher Nolan sfida i limiti del cinema presentando “The Odyssey” al CinemaCon!

Notizie correlate

Morto John Nolan, l'attore della saga di Batman e zio del registra Christopher Nolan aveva 87 anniLutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga...

Morto John Nolan, l’attore aveva 87 anni: era lo zio di Jonathan e Christopher NolanJohn Nolan è morto all'età di 87 anni Attore noto soprattutto per i suoi ruoli in Batman e Person of Interest, è lo zio di Jonathan e Christopher...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: John Nolan è morto, l'attore della saga di Batman e della serie Person of Interest aveva 87 anni; Victor Perez, intervista: L'AI? Mi affascina, non dobbiamo averne paura.

Christopher Nolan: Non esistono buoni trequel, forse solo Rocky 3Un nuovo libro di analisi sull'opera di Christopher Nolan fa luce sulle sue idee sui sequel (e trequel) e sulla tormentata genesi de Il cavaliere oscuro - Il ritorno. I dubbi di Christopher Nolan ... movieplayer.it

Christopher Nolan, ecco i film che il regista di Oppenheimer non ha mai conclusoNella lista dei director che ciascun appassionato di cinema tiene con sé non può certo mancare la filmografia di Christopher Nolan, divenuto noto fra i tanti principalmente per la trilogia de Il ... unionesarda.it

Al CinemaCon 2026 svelato il ruolo di Charlize Theron in Odissea: sarà Calipso nel nuovo film di Christopher Nolan. facebook

John Nolan, morto l’attore di Person of interest e Batman e zio del regista Christopher Nolan x.com