indagine sul pianeta adolescenti faccia a faccia con la psicologa

Abbiamo parlato con la dottoressa Sofia Seri, psicologa che gestisce uno sportello di ascolto nella scuola e ha realizzato un progetto di educazione all’affettività nelle classi. L’intervista si concentra sul rapporto degli adolescenti con i loro sentimenti e sulle modalità con cui affrontano le sfide di questa fase della vita. La professionista ha condiviso alcune osservazioni sulle dinamiche emergenti tra i giovani studenti.

Abbiamo intervistato la dottoressa Sofia Seri, la psicologa che offre un servizio di " sportello di ascolto " nella nostra scuola e ha svolto nelle classi un progetto di educazione all’affettività. Cosa le piace del suo lavoro? "E’ un’emozione bellissima poter essere lo scrigno che contiene i pensieri delle persone che ti raccontano cose anche molto intime, perché conquistare la fiducia non è mai una cosa semplice". Qual è la tendenza più frequente che osserva tra i giovani? "Ultimamente i giovani si sentono molto ansiosi e hanno poca speranza nel loro futuro perché il momento storico non è facile. I ragazzi stanno in bilico tra quello che è il loro sogno su cosa fare nel futuro e la realtà che a volte ci mette di fronte a dei limiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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