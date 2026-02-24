Audience tv | Rai3 boom è terza in prima serata con Lo Stato delle Cose aperto dal faccia a faccia Giletti-Travaglio

Effetto Travaglio a Lo Stato delle Cose. L’ultima puntata del programma condotto da Massimo Giletti ha infatti registrato uno share praticamente del 9% (8.9%) a fronte di una media del 7%, raggiunta peraltro nelle ultime settimane, proprio nella puntata con ospite il direttore del Fatto Quotidiano. Oltre allo share record, l’ultima puntata del programma di Rai3 ha registrato un milione e 281mila spettatori che gli ha permesso di raggiungere il terzo posto tra i programmi più seguiti del prime time dopo Rosso Volante su Rai1 (2.404.000) e 30 anni di Zelig su Canale 5 (1.975.000). Marco Travaglio è stato protagonista di un rilassato tete-à-tete con Giletti per una ventina di minuti, poltrona cubica di fronte a poltrona cubica, affrontando diverse tematiche di attualità: lo scandalo oramai inarrestabile dei file Epstein, il caso dell’agente Cinturrino e l’eterno conflitto russo-ucraino (“i capi di Stato europei si stanno impegnando allo spasimo per impedite a Trump di fare la pace con Putin ”, ha spiegato Travaglio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

