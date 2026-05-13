Trasversale e Nodo di Funo I comitati | Indispensabili

I comitati coinvolti nella vicenda Transversale e Nodo di Funo continuano a mantenere alta la guardia, restando in presidio in attesa di eventuali sviluppi, mentre l’incertezza si fa strada dopo anni di attese. La loro presenza si fa sentire in un contesto segnato da dubbi e attese prolungate, senza che siano ancora stati annunciati cambiamenti concreti o decisioni ufficiali.

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I comitati restano sulle barricate, in attesa di possibili novità in un’orizzonte sempre più nuvoloso, dopo decenni di attesa. A partire da quello per l’alternativa al Passante Nord, da anni tra i più agguerriti, che ha addirittura scritto una lunga lettera destinata ai sindaci e ai consiglieri dell’area metropolitana, ma anche al Governo attraverso una Pec: al centro resta il grande timore di vedere sparire le ormai famose ‘ opere di adduzione ’, gli interventi in provincia capaci di mitigare l’impatto del Passante e le criticità ormai note, soprattutto il Nodo di Funo e la Trasversale di Pianura. E con la prospettiva di un mini-intervento legato soprattutto all’ampliamento della tangenziale, magari senza toccare nemmeno l’autostrada, la paura che le opere compensative possano saltare del tutto è ormai consolidata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasversale e Nodo di Funo. I comitati: "Indispensabili" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pozzuoli, donna di 65 anni morta carbonizzata. Il marito chiama la polizia: "Esce funo da casa" Trasversale di Pianura a senso unico alternato per lavoriProseguono i lavori stradali sulla Trasversale di Pianura (a destra, foto d’archivio).