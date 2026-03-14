Pozzuoli donna di 65 anni morta carbonizzata Il marito chiama la polizia | Esce funo da casa

Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata nella sua abitazione alle porte di Napoli nel primo pomeriggio. Il marito ha chiamato le forze dell’ordine riferendo di aver visto uscire del fumo da casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per avviare le indagini e verificare le cause dell’incendio.

All'arrivo degli agenti, l'uomo si trovava all'esterno della casa. La vittima sarebbe Teresa Tiano, si ipotizza un incidente Una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all'esterno dell'abitazione di via Cuma, alla periferia di Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pozzuoli, donna di 65 anni morta carbonizzata. Il marito chiama la polizia: "Esce funo da casa" Articoli correlati Leggi anche: Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma. Il marito era fuori dall’abitazione Pozzuoli, cadavere carbonizzato di una donna all'interno di un'abitazione. Il marito chiama la polizia: «Esce fumo dalla casa» Il cadavere di una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli, in... Altri aggiornamenti su Pozzuoli donna di 65 anni morta... Pozzuoli, trovato cadavere carbonizzato di una donnaIl cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all'interno di una casa in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Il marito della vittima era all'esterno della casa. Sul posto, gli agenti del ... rainews.it Pozzuoli, donna di 65 anni morta carbonizzata. Il marito chiama la polizia: Esce funo da casaAll'arrivo degli agenti, l'uomo si trovava all'esterno della casa. La vittima sarebbe Teresa Tiano, si ipotizza un incidente ... ilgiornale.it