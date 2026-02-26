Trasversale di Pianura a senso unico alternato per lavori
Proseguono i lavori stradali sulla Trasversale di Pianura (a destra, foto d’archivio). In questi giorni il cantiere interessa il tratto all’altezza di Funo – incrocio con via Galliera dove è stato istituito il senso unico alternato, in entrambe le direzioni. Lo segnala l’amministrazione comunale. "Anas ci informa – spiega il Comune di Argelato in una nota – che proseguono i lavori lungo la strada statale 253 bis Trasversale di Pianura. Si tratta di interventi per il ripristino dei giunti sui viadotti. Il punto attualmente interessato dai lavori è il tratto sul viadottoponte stradale che incrocia la via Galliera, all’altezza di Funo (chilometro 14+450 al chilometro 14+700) circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
