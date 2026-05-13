Trasporti Lucente assessore Trasporti Lombardia | Avanti con bigliettazione digitale

L'assessore ai Trasporti della Lombardia ha annunciato che si procederà con l'implementazione della bigliettazione digitale nel sistema di trasporti regionale. Questa decisione deriva da un convegno dedicato allo sviluppo del settore, durante il quale sono stati discussi vari aspetti delle innovazioni in atto. La speranza è di migliorare l'efficienza e semplificare l'accesso ai servizi di trasporto pubblico attraverso questa tecnologia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - “Gli spunti che trarremo da questo importante convegno ci daranno la possibilità di andare avanti su quella che definisco la rivoluzione generale del sistema trasportistico lombardo, cioè sulla bigliettazione digitale. Ci stiamo lavorando: per settembre mi auguro che partiremo, almeno nelle province di Milano e di Monza e Brianza, per poi estenderlo a tutte le province della Lombardia, così da avere un sistema integrato su tutto il trasporto pubblico locale”. Ad affermarlo Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, durante il convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', organizzato all'Acquario Civico di Milano dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trasporti, Lucente (assessore Trasporti Lombardia): "Avanti con bigliettazione digitale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trasporti, assessore Casillo in Prefettura a Salerno per l’emergenza sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiAnche l’assessore regionale trasporti Mario Casillo, in compagnia del presidente della commissione analoga, Luca Cascone ha... Trasporti: Rocca, con 2 nuovi treni elettrici nel Lazio avanti piano rinnovamento da 1,4 miliardiFrancesco Rocca annuncia il rinnovo della flotta ferroviaria del Lazio con nuovi treni elettrici a doppio piano. Temi più discussi: Franco Lucente; Anche gli agenti di Polizia locale viaggeranno con sconti sui treni; Lombardia: Assessore Lucente, Tra gennaio-febbraio effettuate 131.000 corse del servizio ferroviario; REGIONE LOMBARDIA * : TRASPORTO PUBBLICO, OLTRE 7,7 MILIONI NEL TRIENNIO 2026-2028 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI A FUNE. ASSESSORE LUCENTE: MANTENIAMO IMPEGNO E GARANTIAMO SICUREZZA ED EFFI. Trasporti, Lucente (assessore Trasporti Lombardia): Avanti con bigliettazione digitaleMilano, 13 mag. (Adnkronos) - Gli spunti che trarremo da questo importante convegno ci daranno la possibilità di andare avanti su quella che definisco la rivoluzione generale del sistema trasportisti ... lanuovasardegna.it Giunta regionale. Gli appuntamenti di oggi, mercoledì 13 maggio(mi-lorenteggio.com Milano, 13 maggio 2026 – Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 13 maggio. Milano, assessore Lucente a ‘Stati Generali delle Ingegne ... mi-lorenteggio.com