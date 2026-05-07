Dalla logistica alla mobilità Come cambiano i trasporti

Dal 13 al 16 maggio, Fiera Milano ospiterà due eventi che copriranno diversi aspetti dei trasporti. La manifestazione ospiterà Transpotec Logitec, dedicata alla logistica e al trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone. Questi appuntamenti si svolgeranno contemporaneamente, offrendo una panoramica sulle innovazioni e le tendenze nel settore dei trasporti.

Dal 13 al 16 maggio Fiera Milano si trasformerà nell'hub della mobilità, presentando in contemporanea Transpotec Logitec dedicata a logistica e trasporto merci e NME-Next Mobility Exhibition, focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone. Con oltre 500 espositori distribuiti su 6 padiglioni, le due manifestazioni porteranno al centro del dibattito sfide e opportunità di settori in profonda trasformazione e sempre più strategici per il sistema Paese. Una centralità che si riflette anche nelle dinamiche del commercio globale, sempre più dipendente da filiere logistiche resilienti, capaci di adattarsi a uno scenario internazionale instabile e in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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