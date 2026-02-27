Trasporti | Rocca con 2 nuovi treni elettrici nel Lazio avanti piano rinnovamento da 1,4 miliardi

Due nuovi treni elettrici a doppio piano sono stati messi in servizio nel Lazio, segnando un ulteriore passo nel rinnovamento della flotta ferroviaria regionale. Il presidente della Regione Lazio ha commentato l’evento, sottolineando il progresso nel piano di aggiornamento dei mezzi, che prevede un investimento complessivo di 1,4 miliardi di euro. L’arrivo di questi veicoli rappresenta un tassello importante nel processo di modernizzazione dei trasporti pubblici locali.

Francesco Rocca annuncia il rinnovo della flotta ferroviaria del Lazio con nuovi treni elettrici a doppio piano. Con l'ingresso in servizio di due nuovi treni regionali elettrici a doppio piano, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: "compiamo un ulteriore passo avanti nel piano di rinnovamento della flotta ferroviaria del Lazio. Stiamo portando avanti, insieme a Trenitalia, un programma di investimenti da 1,4 miliardi di euro per garantire ai cittadini un trasporto pubblico più moderno, sostenibile ed efficiente". Rocca ha sottolineato l'importanza di questo progetto, affermando: "Ho voluto fortemente che il rinnovo della flotta fosse una priorità del mio mandato.

