Trasporti Gibelli Asstra | Pst Pnrr decisivo per rafforzare il trasporto pubblico locale
Un rappresentante di Asstra ha sottolineato come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sia fondamentale per migliorare il trasporto pubblico locale. Durante una manifestazione, si è parlato di innovazione nel settore e della necessità di affrontare questioni chiave che riguardano il futuro della mobilità. L’evento ha attirato l’attenzione su questi temi, offrendo una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità del trasporto pubblico.
(Adnkronos) – "Questa manifestazione rappresenta una vetrina decisiva sull’innovazione, ma anche un'occasione per riportare al centro temi strategici che riguardano il futuro della mobilità e del trasporto pubblico locale". Così Andrea Gibelli, presidente di Asstra, intervenendo a Fiera Milano nell'ambito di Transpotec Logitec e Nme-Next mobility exhibition, gli appuntamenti dedicati rispettivamente alla logistica, al trasporto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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