Trasporti Gibelli Asstra | Pst Pnrr decisivo per rafforzare il trasporto pubblico locale

Un rappresentante di Asstra ha sottolineato come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sia fondamentale per migliorare il trasporto pubblico locale. Durante una manifestazione, si è parlato di innovazione nel settore e della necessità di affrontare questioni chiave che riguardano il futuro della mobilità. L’evento ha attirato l’attenzione su questi temi, offrendo una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità del trasporto pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui