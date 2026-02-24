Tpl Gibelli Asstra | Formazione cruciale per transizione digitale ed energetica

Gibelli, rappresentante di Asstra, ha spiegato che il protocollo d’intesa con Sli nasce dalla necessità di rispondere alla carenza di operatori qualificati nel settore del trasporto pubblico locale. La causa principale risiede nella crescente domanda di servizi più efficienti e sostenibili, legata alla transizione digitale ed energetica. L’accordo mira a fornire formazione pratica e immediata, coinvolgendo direttamente le aziende del settore. La collaborazione punta a rafforzare le competenze del personale già in servizio.

(Adnkronos) – "Il protocollo d'intesa" siglato da Asstra – Associazione italiana di trasporto pubblico locale con Sli – Sviluppo lavoro Italia "è un'importante iniziativa che favorirà la formazione di nuovo personale del Tpl – trasporto pubblico locale, portando strumenti concreti alle aziende. Il momento di trasformazione davanti al quale ci troviamo richiede infatti professionalità sempre più qualificate e nuove competenze, sia relative all'innovazione tecnologica che alla transizione energetica". Così il presidente di Asstra, Andrea Gibelli, alla presentazione alle aziende a Roma del Protocollo d'intesa -per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel TPL e favorire le nuove competenze- siglato lo scorso ottobre dall'Associazione e Sli, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.