Trasporti Daher Assologistica | Logistica indispensabile per sviluppo economico

La logistica gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo economico, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Assologistica. La sua importanza si riflette nel valore complessivo della produzione, che dipende strettamente dall’efficienza dei sistemi di trasporto e distribuzione. In un contesto in cui la mobilità di merci rappresenta un elemento chiave, si evidenzia come la gestione logistica sia considerata un elemento imprescindibile per la crescita delle attività economiche.

(Adnkronos) – "La logistica è indispensabile, al punto che il valore della produzione è tale solo se integra il valore della logistica stessa. Senza ricorrere a citazioni storiche, ricordiamoci che logistica significa portare merci e persone nel modo, nel momento e nel posto giusto: un ruolo oggi essenziale per lo sviluppo economico di un paese. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trasporti, Daher (Assologistica), ‘logistica parte integrante del valore della produzione’

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