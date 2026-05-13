Trapiantati a Caserta | l’AITO sollecita l’ospedale sugli impegni presi

L’associazione dei trapiantati ha rivolto un appello all’ospedale S. Anna di Caserta, chiedendo chiarimenti su alcuni impegni non mantenuti dalla direzione. In particolare, si parla di promesse non rispettate riguardo a servizi e assistenza per i pazienti trapiantati. La questione riguarda anche le possibili conseguenze sulla salute di chi ha subito un intervento, con alcuni pazienti che segnalano difficoltà nel ricevere cure e supporto adeguati.

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