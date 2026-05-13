Trapiantati a Caserta | l’AITO sollecita l’ospedale sugli impegni presi
L’associazione dei trapiantati ha rivolto un appello all’ospedale S. Anna di Caserta, chiedendo chiarimenti su alcuni impegni non mantenuti dalla direzione. In particolare, si parla di promesse non rispettate riguardo a servizi e assistenza per i pazienti trapiantati. La questione riguarda anche le possibili conseguenze sulla salute di chi ha subito un intervento, con alcuni pazienti che segnalano difficoltà nel ricevere cure e supporto adeguati.
? Punti chiave Quali promesse specifiche ha mancato la direzione dell'ospedale S. Anna?. Come influiscono queste lacune sulla salute dei pazienti trapiantati?. Perché il dialogo tra l'AITO e il Direttore Volpe si è interrotto?. Cosa farà l'associazione se le criticità non verranno risolte subito?.? In Breve Il direttore Gennaro Volpe deve rispettare gli accordi presi con la delegazione AITO.. La protesta riguarda la continuità assistenziale nel settore specialistico dell'ospedale S. Anna e S. Sebastiano.. Il mancato dialogo mette a rischio la fiducia tra cittadini e istituzioni sanitarie locali.. L'AITO minaccia azioni concrete per tutelare i diritti dei pazienti trapiantati a Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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