L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accusato un'azienda italiana di non aver rispettato gli impegni assunti in precedenza. Secondo l'antitrust, l'impresa avrebbe violato le regole stabilite riguardo alla gestione dei rapporti di franchising, in particolare sulla discrezionalità nelle relazioni commerciali. Questa è la seconda volta che l'ente interviene su questa società, evidenziando una presunta inadempienza rispetto agli accordi stabiliti.

Di nuovo l’Antitrust punta i riflettori su Benetton. Il garante sostiene infatti che l’azienda italiana abbia mancato gli impegni precedentemente presi per risolvere le questioni legate a regole sulla discrezionalità nei rapporti commerciali di franchising. Dopo aver aperto un’istruttoria sulla modalità in cui le società del gruppo Benetton gestivano i contratti di franchising, imponendo di fatto una mancanza autonomia commerciale. Per questo nel 2023 l’autorità garante decise di chiudere il procedimento. Dopo tre anni invece l’Antitrust ha rilevato che le condotte delle società del gruppo Benetton sono comunque “suscettibili di porsi in contrasto con gli impegni che avrebbero dovuto valorizzare e sancire la piena discrezionalità e autonomia commerciale degli affiliati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Antitrust sostiene che Benetton non abbia rispettato gli impegni presi

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