A Fiera Milano si sono svolti due eventi dedicati alle nuove frontiere della logistica e della mobilità. Transpotec Logitec si è concentrata sul settore del trasporto merci, mentre NME-Next Mobility Exhibition ha affrontato i temi della mobilità collettiva delle persone. Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di aziende e professionisti del settore, offrendo spunti e aggiornamenti su tecnologie e innovazioni in questi ambiti.

Hanno “acceso i motori” in Fiera Milano, Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata alla logistica e al trasporto delle merci ed NME-Next Mobility Exhibition, la expo conference incentrata sulla mobilità collettiva delle persone. Due appuntamenti ideati e organizzati da Fiera Milano che si presentano con oltre 500 espositori su 6 padiglioni e più di 50 convegni, che offrono fino al 16 maggio quattro giorni di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, riunendo e facendo interagire tutto l’ecosistema della mobilità delle merci e delle persone, assieme a tutte le novità delle aziende che espongono con tecnologie e servizi nel segno di un’innovazione tecnologica che proietta nel futuro due comparti che “fanno viaggiare” l’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Transpotec ed Nme, l’innovazione di logistica e mobilità in Fiera Milano

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