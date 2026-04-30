Transpotec e Nme logistica e mobilità in vetrina a Fiera Milano tra competitività e sostenibilità

A Fiera Milano, si svolgono gli eventi Transpotec e Nme, dedicati ai settori della logistica e della mobilità. Le esposizioni presentano le ultime novità nel campo delle tecnologie e dei servizi legati a questi comparti, con un'attenzione particolare alla competitività e alla sostenibilità. Le aziende partecipanti mostrano soluzioni innovative e strumenti utili a migliorare l’efficienza dei trasporti e delle reti logistiche. La manifestazione attira professionisti e operatori del settore da diverse aree del paese.

Milano, 30 aprile 2026 – Sempre più strategiche e interconnesse: logistica e mobilità saranno in vetrina dal 13 al 16 maggio nei padiglioni di Fiera Milano a Rho che si trasformerà in un vero e proprio hub della mobilità, presentando in contemporanea Transpotec Logitec, dedicata a logistica e trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, dedicata alla mobilità collettiva delle persone. Con oltre 500 espositori in sei padiglioni, le due manifestazioni porteranno al centro del dibattito sfide e opportunità di due settori in profonda trasformazione. Il settore “La logistica è un settore che erroneamente viene poco considerato, in realtà vale...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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