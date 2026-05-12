Da domani fino al 16 maggio, Fiera Milano ospita due eventi dedicati ai settori dei trasporti e della mobilità. Traspotec Logitec si concentra su logistica e trasporto merci, mentre NME-Next Mobility Exhibition si focalizza sulla mobilità collettiva delle persone. Le manifestazioni rappresentano occasioni di incontri e approfondimenti per professionisti e aziende del settore.

Trasporti e logistica in primo piano da domani al 16 maggio in Fiera Milano con l’apertura di Transpotec Logitec, manifestazione dedicata a logistica e trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, expo conference dedicata alla mobilità collettiva delle persone. Ideati e organizzati da Fiera Milano, i due appuntamenti si presentano con oltre 500 espositori su 6 padiglioni e più di 50 convegni, e offrono una quattro giorni di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, riunendo l’intero ecosistema della mobilità delle merci e delle persone. A rafforzare la dimensione internazionale dell’evento contribuisce la collaborazione con ICE –...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trasporti, logistica e mobilità, il futuro dei settori a Transpotec ed Nme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIERA MILANO, LOGISTICA E MOBILITÀ: DAL 16/5 TORNANO TRANSPOTEC LOGITEC E NME

Notizie correlate

Transpotec e Nme, logistica e mobilità in vetrina a Fiera Milano tra competitività e sostenibilitàMilano, 30 aprile 2026 – Sempre più strategiche e interconnesse: logistica e mobilità saranno in vetrina dal 13 al 16 maggio nei padiglioni di Fiera...

Il futuro di logistica, trasporto merci e persone a Transpotec e Nex MobilityFiera Milano hub della mobilità dal 13 al 16 maggio con Transpotec Logitec, dedicata a logistica e trasporto merci e NME-Next Mobility Exhibition,...

Argomenti più discussi: Dalla logistica alla mobilità. Come cambiano i trasporti; Ntt Data entra in Alis e spinge sull’innovazione; In che modo l'infrastruttura di ricarica alimenta il passaggio alla mobilità elettrica; Logistica e mobilità: a Transpotec Logitec una filiera che fa sistema. Dal 13 al 16 maggio a Fiera Milano.

Autotrasporto: confermato il fermo dal 25 al 29 maggio contro il caro carburanti. A #Autotrasporti ne parliamo con Santoni (Cna-Fita). Focus su logistica e infrastrutture digitali con Frosi del Politecnico di Milano dopo il convegno Be Digital tinyurl.com/3d3a9e x.com

È realistico passare a ruoli tecnologici nella logistica senza una laurea? reddit

Domani al via Transpotec Logitec e NME. Trasporti e logistica leve di sviluppo per sistema Paese(FERPRESS) – Milano, 12 MAG – Aprono, da domani al 16 maggio a Fiera Milano, Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata a logistica e trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, la expo confe ... ferpress.it