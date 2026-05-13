Transizione 5.0 | le aziende tech criticano il decreto sul cloud

Recentemente è stato approvato un decreto che riguarda l’utilizzo del cloud da parte delle pubbliche amministrazioni, ma alcune aziende del settore tecnologico lo criticano. La normativa esclude alcune imprese dal partecipare ai bandi pubblici legati al cloud, sollevando dubbi sul suo impatto economico per le piccole imprese digitali. Inoltre, il decreto sembra non rispettare le linee guida europee in materia di priorità del cloud nella pubblica amministrazione.

? Domande chiave Come influisce questa esclusione sul budget delle piccole imprese digitali?. Perché il decreto contraddice le direttive cloud first della Pubblica Amministrazione?. Quali rischi corre il sistema produttivo con l'obbligo del software on-premises?. Chi sono i responsabili politici dietro questa scelta tecnologica controversa?.? In Breve Assintel e Anitech criticano la divergenza con le linee guida Agid del 2019.. Confcommercio stima perdite tra 2500 e 6000 euro per le micro imprese.. Marina Natalucci segnala che il SaaS copre l'80% del mercato software.. Il settore software italiano conta 25 mila imprese con fatturato di 70 miliardi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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