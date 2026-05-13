Il governo ha approvato un nuovo decreto nell’ambito del Piano Transizione 5.0, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica nel settore industriale. Tuttavia, molte aziende del settore tech hanno espresso contrarietà, considerando le misure come un passo indietro rispetto agli obiettivi di digitalizzazione. La norma prevede incentivi che favoriscono l’uso di software tradizionali installati sui dispositivi aziendali anziché il software basato su cloud, contrastando così le tendenze di mercato più avanzate.

Doveva servire ad accelerare l’innovazione tecnologica, il Piano Transizione 5.0. Invece spronerà le imprese ad ingranare la retromarcia: dal software in cloud (nella “nuvola” dei data center) al software on-premises (in licenza sui dispositivi aziendali). Il primo è il presente e il futuro, dunque niente incentivo per le aziende che lo comprano. Il secondo è in declino netto, meno diffuso e più oneroso per le aziende, ma lo Stato garantisce lo sconto sull’acquisto grazie all’iperammortamento. Lo stabilisce il decreto attuativo del ministro delle imprese di concerto con il ministro dell’Economia, firmato il 4 maggio dal meloniano Adolfo Urso e dal leghista Giancarlo Giorgetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urso esulta, ma le aziende tech bocciano il suo decreto: “Transizione 5.0? Incentivi per tornare indietro e frenare l’innovazione digitale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Agricoltura 4.0: nasce Farm-Tech, la piattaforma che guida la transizione digitale nel Mediterraneo

Cna esulta: "Transizione 5.0, il governo ha recepito le istanze delle imprese"La mobilitazione dell'associazione di categoria ha dato il risultato sperato, un centinaio le imprese coinvolte nella provincia “La mobilitazione di...