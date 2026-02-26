Il governo Meloni lancia la tassa sul cloud Le proteste | Danneggia le aziende italiane e avvantaggia Big tech

Il governo ha introdotto una nuova tassa sul cloud, suscitando reazioni contrastanti tra le aziende italiane del settore tecnologico. Secondo alcune imprese, il provvedimento potrebbe danneggiare le realtà locali, favorendo al contrario le grandi piattaforme internazionali che operano senza restrizioni evidenti. La questione riguarda soprattutto le implicazioni pratiche per le imprese italiane e il loro accesso ai servizi digitali.

Altro che governo sovranista. Secondo le aziende tecnologiche italiane il decreto del ministero della Cultura con la tassa sul cloud “rischia di penalizzare” le imprese locali, “a vantaggio di grandi piattaforme internazionali difficilmente raggiungibili dal meccanismo di controllo e prelievo”. Ovvero, un possibile assist a Big Tech a danno delle aziende patrie. Che valutano un ricorso in tribunale contro il provvedimento, firmato dal meloniano Alessandro Giuli il 23 febbraio. A lanciare l’allarme è il comunicato congiunto firmato da Assintel e Aiip: la prima è l’Associazione nazionale delle imprese ict di Confcommercio; la seconda raduna i piccoli e medi internet service provider (i fornitori di connessioni internet). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

