Transito ZTL non autorizzato e sconto se paghi subito | ennesima truffa via sms a Torino
A Torino circola un messaggio via SMS che avvisa di un presunto transito non autorizzato nella ZTL, offrendo uno sconto del 30% se si effettua il pagamento entro cinque giorni. L'importo indicato è di circa 6,88 euro tramite un link fornito nel messaggio. Si tratta di una comunicazione che si è rivelata essere un tentativo di truffa.
“Transito ZTL non autorizzato. Sconto 30% entro 5 giorni: paga €6,88 su https:*************”. Questo messaggio che sta circolando via messaggio telefonico è un tentativo di truffa. Lo segnala la Città di Torino: si tratta di un tentativo di frode chiamato smishing per ottenere pagamenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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