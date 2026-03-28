Sms email e telefonate truffa | come difendersi? Se ne parla a Rimini con RomagnaBanca

A Rimini, si discute di come riconoscere e difendersi da truffe tramite sms, email e telefonate. Vengono illustrate le caratteristiche di messaggi sospetti che sembrano provenire dalla banca, con richieste di dati personali o pagamenti urgenti. L'iniziativa è promossa da RomagnaBanca per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati a queste tecniche di frode.

Incontro gratuito aperto a tutti promosso da RomagnaBanca per aiutare cittadini e famiglie a riconoscere le minacce digitali Sms sospetti, e-mail che sembrano arrivare dalla banca, telefonate che chiedono dati personali o pagamenti urgenti. Le truffe digitali sono sempre più diffuse e sofisticate e possono colpire chiunque. Per questo RomagnaBanca Credito Cooperativo, in collaborazione con Cassa Centrale Banca e con il patrocinio del Comune di Rimini, organizza a Rimini un incontro aperto al pubblico dedicato alla prevenzione e alla sicurezza informatica. Il convegno “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali” si terrà martedì 31 marzo, alle ore 20,30, al Cinema Fulgor di Rimini (Corso d’Augusto 162). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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