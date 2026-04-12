Arriva a Foggia la truffa dell' sms-alert per bonifico non autorizzato | decine di casi segnalati

A Foggia sono stati segnalati negli ultimi sette giorni numerosi casi di truffa legata a sms-alert su bonifici non autorizzati. Numerosi cittadini hanno ricevuto messaggi che comunicano di bonifici effettuati dai propri conti correnti senza averli autorizzati. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni alle forze dell'ordine, che stanno verificando la natura delle comunicazioni e le modalità con cui i truffatori agiscono.

Arriva a Foggia la truffa del bonifico non autorizzato. Nell'ultima settimana, infatti, sono decine i casi segnalati da cittadini che si vedono recapitare sms-alert rispetto a presunti bonifici partiti dal conto corrente del malcapitato di turno.Come funziona il raggiroUn presunto ufficio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Attenzione a falsi sms sulla TARI, segnalati diversi tentativi di truffaIn questi giorni l’URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno registrato diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per avere... Sms minacciosi su vecchi debiti, la nuova truffa corre sullo smartphone: decine di segnalazioni in provinciaMessaggi firmati invitano a richiamare per presunte pratiche amministrative legate a bollette datate o a prestiti non estinti.