Alla NITIDO-Exhibition & BodyArt di Roma si tiene la mostra TRANS-HUMUS: Anatomie di provincia, con opere di Luca Vernacchio. L’artista utilizza l’autoritratto performativo per rappresentare le zone interne del paese. La rassegna si concentra sulla documentazione visiva di queste aree, evidenziando aspetti della loro realtà quotidiana. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

ROMA - La NITIDO-Exhibition & BodyArt ospita TRANS-HUMUS: Anatomie di provincia, personale di Luca Vernacchio che, attraverso l’autoritratto performativo, documenta la realtà delle aree interne.Prima personale romana di Luca Vernacchio, la mostra fotografica TRANS-HUMUS: Anatomie di provincia.🔗 Leggi su Romatoday.it

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