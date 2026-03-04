Un appartamento in viale Trento 26 era stato utilizzato come punto di riferimento per attività di spaccio e incontri con un transessuale. Un uomo di 47 anni coinvolto in queste attività ha patteggiato una pena di tre anni di reclusione. La polizia ha effettuato diverse operazioni in zona, portando al sequestro di droga e a numerosi accertamenti sugli occupanti dell’immobile.

Un appartamento di viale Trento 26 era diventato base di spaccio e luogo di incontri con un transessuale. Per questo ha patteggiato una pena complessiva di tre anni Daniele Costalonga, 47enne originario di Aviano, che nella sua casa deteneva sostanze stupefacenti a fini di spaccio e affittava una camera a una prostituta trans sudamericana. Il caso è nato dalle segnalazioni di altri inquilini del palazzo, esasperati dal continuo traffico di tossicodipendenti e clienti della transessuale. In un'assemblea condominiale era stato addirittura deliberato di pagare una guardia giurata per il palazzo. In seguito a una perquisizione della polizia, al 47enne erano stati sequestrati oltre tre etti di hashish, e circa 700 grammi di mannitolo, un diuretico utilizzato per il taglio della cocaina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Occupano un appartamento privato. Lo trasformano in una base di spaccio

L'appartamento è una base dello spaccio: trovati hashish e cocainaUn via vai più che sospetto in un appartamento ha fatto emergere come quelle quattro mura fungessero da base operativa dello spaccio.

Contenuti e approfondimenti su L'appartamento è base di spaccio e...

Temi più discussi: L'appartamento è base di spaccio e trans: 47enne patteggia tre anni; Il Comune mette in vendita tre immobili: all’asta villino Desii, ex centro cottura e un appartamento in via Cimabue; Casa: rinnovato l'accordo territoriale tra Comune e Associazioni di Proprietari e Inquilini per la stipula di contratti convenzionati; Bonus Montagna: le agevolazioni per la casa nelle zone montane previste dalla legge 131/2025.

L'appartamento è una base dello spaccio, 16 chili di droga nascosti in cucinaGli agenti del III distretto della polizia di Stato lo stavano tenendo sotto controllo. Lui, un 38enne di Napoli, aveva trasformato un appartamento in via della Bufalotta in una base dello spaccio. romatoday.it

L'appartamento è una base dello spaccio: trovati hashish e cocainaUn via vai più che sospetto in un appartamento ha fatto emergere come quelle quattro mura fungessero da base operativa dello spaccio. Due uomini - di 46 e 50 anni - e una donna di 48 anni sono stati ... romatoday.it

Romano di Lombardia (Bg) città di 22.000 abitanti Centro storico in un piccolo contesto di solo 5 unità immobiliari in classe A + Vendesi luminoso appartamento al piano primo servito da ascensore composto da : ingresso - ampia cucina e soggiorno open spa facebook

Aveva una serra di #marijuana in appartamento. Arrestato a San Donato #Torino dalla @poliziadistato Trovati 700 grammi di sostanza nascosti nel contenitore del letto e nella cassaforte e 1.600 euro in banconote di piccolo taglio i dettagli x.com