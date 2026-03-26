Anatomie emotive | Sissi tra arte scienza e linguaggio

Una mostra esplora il rapporto tra arte, scienza e linguaggio nel comprendere il corpo umano. Si indaga su cosa significhi conoscere il corpo, confrontando l’anatomia scientifica con un’immagine più intima e soggettiva, fatta di sensazioni, ricordi e emozioni. La riflessione si inserisce nelle trasformazioni culturali e sociali che coinvolgono la percezione e la rappresentazione del corpo nel nostro tempo.

Che cosa significa conoscere il corpo? E che cosa succede se, accanto all’anatomia scientifica, ne immaginiamo una seconda, intima, mobile, attraversata da sensazioni, memorie e stati d’animo? Nel quadro delle trasformazioni che attraversano il nostro tempo, la conoscenza del corpo non riguarda soltanto la medicina e la misurazione: riguarda anche il modo in cui percepiamo sensazioni, emozioni e stati d’animo, e come questi plasmino la nostra identità. In questo spazio di confine tra sapere scientifico e immaginazione poetica, il corpo diventa linguaggio.Martedì 14 aprile, Fondazione Golinelli invita il pubblico al secondo appuntamento del... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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