Tramezzino d’oro ad Aosta | lo chef Griffa celebra il centenario
Ad Aosta, uno chef ha ricevuto il riconoscimento del tramezzino d’oro in occasione del centenario. A Torino, una donna ha introdotto novità nell’aperitivo locale, modificando le tradizioni. Nel frattempo, il Caffè Mulassano ha beneficiato di un’esperienza vissuta in America, che ha influenzato le sue proposte. Questi eventi si sono svolti in un arco di tempo recente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
? Punti chiave Come ha fatto una donna a rivoluzionare l'aperitivo torinese?. Cosa ha portato l'esperienza in America al Caffè Mulassano?. Perché lo chef Griffa ha scelto l'oro per questo tramezzino?. Quale abbinamento suggerisce lo chef per la versione contemporanea?.? In Breve Angela Demichelis Nebiolo introdusse nuovi gusti dopo l'esperienza a Detroit nel 1926.. Il tramezzino usa trota salmonata al ginepro, pane integrale e scaglie d'oro.. Abbinamenti previsti con Rosso Mulassano o cocktail Orange Sour con rum giamaicano.. Celebrazione del centenario tra il 1926 e il 2026 tra Torino e Aosta.. Aosta celebra il legame tra la cucina d’alta scuola e la storia torinese con l’invenzione di un nuovo tramezzino firmato dallo chef Paolo Griffa, dedicato alla memoria di Angela Demichelis Nebiolo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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