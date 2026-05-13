Tramezzino d’oro ad Aosta | lo chef Griffa celebra il centenario

Ad Aosta, uno chef ha ricevuto il riconoscimento del tramezzino d’oro in occasione del centenario. A Torino, una donna ha introdotto novità nell’aperitivo locale, modificando le tradizioni. Nel frattempo, il Caffè Mulassano ha beneficiato di un’esperienza vissuta in America, che ha influenzato le sue proposte. Questi eventi si sono svolti in un arco di tempo recente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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