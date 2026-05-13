Trame d’impresa on the road | la storia della pianura da esplorare su due ruote

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, l’evento “Trame d’impresa on the road” prenderà il via con una partenza da Palazzo Vescovile di Bovolone. L’itinerario prevede una visita alla mostra “Trame d’Impresa” e un percorso tra luoghi di produzione e innovazione lungo la pianura. La visita proseguirà presso il Vivai Ghellere, un’azienda agricola che integra tradizione e innovazione nel proprio operato. L’intera giornata si svolgerà su due ruote, tra natura e design industriale.

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Sabato 16 maggio partenza da Palazzo Vescovile di Bovolone per visitare la mostra "Trame d’Impresa" e, in un viaggio che unisce il valore della natura al rigore del design industriale, l’esperienza continuerà poi al Vivai Ghellere, dove la tradizione agricola si fa innovazione e all’azienda.🔗 Leggi su Veronasera.it

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