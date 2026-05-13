Trame d’impresa on the road | la storia della pianura da esplorare su due ruote
Sabato 16 maggio, l’evento “Trame d’impresa on the road” prenderà il via con una partenza da Palazzo Vescovile di Bovolone. L’itinerario prevede una visita alla mostra “Trame d’Impresa” e un percorso tra luoghi di produzione e innovazione lungo la pianura. La visita proseguirà presso il Vivai Ghellere, un’azienda agricola che integra tradizione e innovazione nel proprio operato. L’intera giornata si svolgerà su due ruote, tra natura e design industriale.
Sabato 16 maggio partenza da Palazzo Vescovile di Bovolone per visitare la mostra "Trame d’Impresa" e, in un viaggio che unisce il valore della natura al rigore del design industriale, l’esperienza continuerà poi al Vivai Ghellere, dove la tradizione agricola si fa innovazione e all’azienda.🔗 Leggi su Veronasera.it
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????Trame d'Impresa on the road: la storia della Pianura da esplorare su due ruote L'Ecomuseo Acqua Planae propone una uscita in bicicletta per Sabato 16 maggio Per info e prenotazioni chiamare il 339 3358766 o scrivere a info@ecomuseoaqua facebook
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