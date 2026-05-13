Trame d’impresa on the road | la storia della pianura da esplorare su due ruote

Sabato 16 maggio, l’evento “Trame d’impresa on the road” prenderà il via con una partenza da Palazzo Vescovile di Bovolone. L’itinerario prevede una visita alla mostra “Trame d’Impresa” e un percorso tra luoghi di produzione e innovazione lungo la pianura. La visita proseguirà presso il Vivai Ghellere, un’azienda agricola che integra tradizione e innovazione nel proprio operato. L’intera giornata si svolgerà su due ruote, tra natura e design industriale.

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