Le vacanze di Pasqua si avvicinano e rappresentano un momento ideale per esplorare il Lago di Garda in bicicletta. Numerosi percorsi si snodano lungo le sue sponde, offrendo l’opportunità di scoprire paesaggi naturali e borghi storici. La zona è attrezzata con punti di noleggio e aree di sosta, facilitando le escursioni su due ruote di appassionati e famiglie.

Racconto. Le vacanze di Pasqua potrebbero rappresentare l’occasione giusta per testare le gambe intorno al Garda. Un itinerario di oltre 150 chilometri a due passi da Bergamo tra centri storici, campagne e siti culturali È arrivata la primavera e, con il sole e le giornate che si allungano, viene voglia di inforcare la bicicletta e spingere i pedali all’aria aperta scoprendo nuovi angoli del nostro territorio. Ecco, dunque, una breve guida per esplorare il Lago di Garda su due ruote: un itinerario ad anello che si snoda tra Lombardia, Trentino e Veneto, con varianti adatte a ogni tipo di ciclista. Il percorso ricalca in gran parte la «Ciclovia del Garda», un ambizioso progetto, non ancora ultimato, che punta a creare un anello ciclabile continuo di 140 chilometri attorno al bacino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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