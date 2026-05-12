Motori e artigianato la storia di Simone Lucchi | una vita per le due ruote inaugurata la nuova sede della storica officina e rivendita

È stata inaugurata una nuova sede di un’officina storica dedicata alla riparazione e vendita di motocicli. La struttura rappresenta un punto di riferimento nel settore, grazie alla lunga esperienza di chi la gestisce. La Romagna, nota per la forte tradizione nel mondo dei motori, continua ad ospitare realtà artigianali che da anni si occupano di motoveicoli. La giornata ha visto la partecipazione di clienti e appassionati, con un'attenzione particolare alle due ruote.

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