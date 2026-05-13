Una neonata di tre mesi è morta ieri mattina nei pressi di Ordona, a circa un chilometro dal centro abitato, lungo la Provinciale 110. La bambina viveva in un campo rom situato al margine della strada. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. La notizia ha suscitato scalpore tra la comunità locale e le forze dell’ordine.

Ad 1 km da Ordona, nei pressi della Provinciale 110, ieri mattina è deceduta una bimba di 3 mesi che viveva nel campo rom, situato al ciglio della stessa strada. I soccorsi sono stati allertati, ma all’arrivo del 118 non è stato possibile rianimare la piccola. Sembrerebbe, dalle prime indagini, che la morte sia un caso di ab ingestis, ovvero un’infezione polmonare causata dalla penetrazione di cibi o liquidi nell’apparato respiratorio. La triste vicenda, ancor più delicata in quanto è coinvolta una minore, mette nuovamente in risalto la difficile realtà fatta di degrado in cui vivono alcuni stranieri nelle campagne della Capitanata, distanti dalla società “accettata e sistemata”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tragedia sociale ad Ordona, neonata di 3 mesi muore

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