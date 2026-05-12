Tragedia a Ordona | neonato di tre mesi muore soffocato da un rigurgito

A Ordona, in provincia di Foggia, un neonato di tre mesi è deceduto a causa di un soffocamento provocato da un rigurgito. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, secondo quanto riferiscono le prime ricostruzioni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale sanitario, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Choc ad Ordona, in provincia di Foggia, dove un neonato di 3 mesi è morto soffocato. Secondo le primissime ricostruzioni, la tragedia sarebbe accaduta nella tarda mattinata di oggi, in un campo rom alle porte del comune foggiano, dove il piccolo viveva con la famiglia. Secondo quelle che sono le prime informazioni, il neonato sarebbe morto a causa di un rigurgito da ab ingenstis, il piccolo avrebbe inalato latte nelle vie aeree provocando il soffocamento. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 allertati per la richiesta di soccorso. I sanitari una volta giunti nel campo rom non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del neonato. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le indagini necessarie alla ricostruzione di quanto accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragedia a Ordona: neonato di tre mesi muore soffocato da un rigurgito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato in casa: tragedia per la famigliaDramma nella serata di martedì 17 marzo, quando un bambino di 11 mesi ha perso la vita dopo un improvviso malore tra le mura domestiche. Tragedia a Torino: bambino di 11 mesi muore soffocato durante la cenaABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in casa mentre la madre era in ospedale Una tragedia ha colpito una famiglia a Torino, dove un bambino di appena...