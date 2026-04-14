Tragedia alla Balduina | muore la neonata di 3 mesi dopo l’arresto

Una neonata di tre mesi è deceduta alle sei di martedì 14 aprile presso il Policlinico Agostino Gemelli. La bambina era stata sottoposta a ricovero dopo un arresto che ha coinvolto anche altre persone. Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato al decesso e sulle circostanze dell’intera vicenda. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra gli operatori sanitari.

Una neonata di soli 3 mesi ha perso la vita alle ore 6 di martedì 14 aprile presso il Policlinico Agostino Gemelli. La piccola era stata portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata rinvenuta lunedì 13 aprile, intorno alle 9 del mattino, in uno stato di incoscienza all’interno della propria abitazione nel quartiere Balduina. Il tragico evento ha avuto origine nella residenza familiare quando i genitori, accorgendosi che la figlia non reagiva, hanno richiesto immediatamente l’intervento del 118. In quel momento di estrema tensione, il personale sanitario ha gestito una videochiamata con i familiari per impartire istruzioni sulle manovre di rianimazione necessarie a sostenere le funzioni vitali della bambina prima dell’arrivo dei soccorsi sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia alla Balduina: muore la neonata di 3 mesi dopo l’arresto Leggi anche: Neonata di 2 mesi muore in ospedale: la tragedia sconvolge la Campania. Tragedia a Careggi, neonata muore 4 giorni dopo il parto. E la procura apre un’inchiestaFirenze, 20 marzo 2026 – Una neonata è morta a quattro giorni dal parto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi.