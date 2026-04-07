Muore a 43 anni incinta di due gemelli | tragedia all’ospedale Di Venere

Una donna di 43 anni, incinta di due gemelli, è deceduta a seguito di un intervento presso un ospedale della regione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia. La notizia è stata resa nota dagli operatori sanitari, che hanno confermato il decesso avvenuto poco dopo l’intervento. La procura ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sui fatti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il decesso dopo un intervento. Una drammatica vicenda ha colpito la comunità pugliese. Graziella Nannavecchia, 43 anni, è morta il 6 aprile all’ospedale Di Venere di Bari, dove era ricoverata per una gravidanza gemellare. La donna si era sottoposta a un intervento chirurgico reso necessario da alcune complicazioni, ma non è sopravvissuta all’operazione. Le cause precise del decesso restano ancora da accertare. Ricovero in un centro specializzato. Nei giorni precedenti, Graziella si era rivolta alla struttura barese, considerata un punto di riferimento per le gravidanze complesse. L’ospedale dispone infatti di un reparto di Medicina fetale all’avanguardia, dedicato al monitoraggio e alla gestione delle situazioni più delicate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Muore a 43 anni incinta di due gemelli: tragedia all’ospedale Di Venere Leggi anche: Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale: era incinta di due gemelli Ricoverata al Di Venere per complicazioni durante la gravidanza: muore donna incinta di due gemelliLa donna, originaria di Ceglie Messapica, era in ospedale da giorni: il decesso dopo un delicato e necessario intervento chirurgico Tragedia... Temi più discussi: Un grazie eterno al prof Marcelletti: salvata da piccola, Federica muore a 43 anni. La lettera sulla tomba del luminare; Ricoverata al Di Venere per complicazioni durante la gravidanza: muore donna incinta di due gemelli; Incinta di due gemelli perde la vita in ospedale: dramma al Di Venere; Drammatico incidente, Marianna muore a 34 anni. Tragedia all'ospedale di Venere: donna incinta muore a 43 anni dopo aver perso i gemelli. Il dolore di CeglieUna donna di 43 anni è morta la mattina di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta all'ospedale Di Venere di Bari, dopo aver perso il ... msn.com OnlyFans, il proprietario Leonid Radvinsky muore a 43 anni(Adnkronos) - Leonid Radvinsky, figura centrale dietro l'ascesa globale di OnlyFans, è morto all'età di 43 anni a seguito di complicazioni legate a un cancro. L’annuncio è giunto ufficialmente lunedì ... msn.com Cade in acqua e batte la testa: Alessio muore a 21 anni davanti agli amici https://www.nordest24.it/annegamento-arsiero-astico-alessio-popa-pasquetta - facebook.com facebook Incidente sulla A14, auto finisce contro guardrail: 69enne muore sul colpo, 56enne ferita x.com