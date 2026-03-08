Un giovane di 29 anni è deceduto nel pomeriggio del 7 marzo presso la stazione di Desio, in Brianza, dopo essere stato investito da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza presenti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel pomeriggio del 7 marzo. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, dopo essere stato investito da un treno all’interno della stazione ferroviaria di Desio, in Brianza. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16, in circostanze che sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tentato di attraversare i binari senza utilizzare il sottopassaggio, proprio mentre un convoglio stava sopraggiungendo in stazione. Il treno lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo. I soccorsi e il decesso sul posto. Subito dopo l’impatto sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia alla stazione di Desio: travolto da un treno, muore un giovane di 29 anni

Desio, tragedia in stazione: uomo travolto e ucciso da un trenoTragico incidente nella stazione di Desio: un uomo di 29 anni è finito sotto un treno in corsa mentre stava attraversando i binari.

Tragedia in stazione a Desio, 29enne travolto e ucciso da un treno: sospesa la circolazione ferroviariaDesio (Monza), 7 marzo 2026 – Treni bloccati questo pomeriggio, sabato 7 marzo, alla stazione ferroviaria di Desio dopo la morte di un uomo di 29...

ULTIM’ORA TRE RAGAZZI TRAVOLTI DA UN TRENO: UNO È MORTO E UNO GRAVISSIMO. TRAGEDIA A TRECATE

Aggiornamenti e notizie su Tragedia alla stazione di Desio....

Temi più discussi: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno; Tragedia in stazione a Desio, 29enne travolto e ucciso da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria; Desio, tragedia in stazione: uomo travolto e ucciso da un treno; Investimento mortale sui binari: treni con ritardi e cancellazioni.

Treno travolge un ragazzo a Desio: tragedia sui binariTragedia alla stazione di Desio: un ragazzo di 29 anni è morto travolto da un treno. Disagi e circolazione sospesa tra Monza e Seregno. monza-news.it

La tragedia della stazione. Attraversa i binari in bici: 29enne travolto dal trenoAndrea Merazzi, nato a Odessa in Ucraina, era appena sceso sulla banchina. Il sindaco: Incontreremo i vertici di Rfi per interrogarci su come intervenire. msn.com

50 anni fa la prima tragedia del Cermis, Fugatti: "Il Trentino non dimentica" - facebook.com facebook

Tentano di rianimarla per mezz’ora, tragedia a Rivalta: donna di 35 anni muore in un incidente x.com