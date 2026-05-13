Tragedia in Campania | neonato morto in ospedale madre di 15 anni la porta in emergenza

Una tragedia si è verificata in un ospedale della Campania, dove una neonata è deceduta al pronto soccorso. La madre, una ragazza di 15 anni, avrebbe portato il neonato in ospedale in condizioni di emergenza. La vicenda è al momento sotto osservazione delle autorità sanitarie e giudiziarie, che stanno accertando i dettagli e le cause dell’accaduto.

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