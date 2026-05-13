Tragedia in Campania | neonato morto in ospedale madre di 15 anni la porta in emergenza
Una tragedia si è verificata in un ospedale della Campania, dove una neonata è deceduta al pronto soccorso. La madre, una ragazza di 15 anni, avrebbe portato il neonato in ospedale in condizioni di emergenza. La vicenda è al momento sotto osservazione delle autorità sanitarie e giudiziarie, che stanno accertando i dettagli e le cause dell’accaduto.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una notizia sconvolgente ha scosso la comunità di Sarno, in provincia di Salerno, dove una neonata è giunta già priva di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale Martiri di Villa Malta. L’incidente è avvenuto nella notte, quando la madre minorenne ha portato la sua bambina, in condizioni critiche. Al momento non sono state rese note le cause del decesso, ma la situazione è stata segnalata per essere oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo quanto riferito da Il Mattino, la madre, una ragazza di appena 15 anni di origini cinesi, sarebbe giunta in ospedale accompagnata da un uomo, presumibilmente il padre della neonata.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Notizie correlate
Leggi anche: Tragedia in Campania: uomo di 39 anni trovato morto in casa con la madre.
Neonato morto in India, padre lo porta via dall'ospedale in una scatola: gli sarebbe stata negata un'ambulanzaUn uomo sarebbe stato costretto a trasportare per chilometri il corpo del figlio appena nato all’interno di una scatola di cartone.
ORDONA: NEONATO DI 3 MESI MUORE SOFFOCATO Tragedia ad Ordona, nel Foggiano, dove un bambino di appena 3 mesi è morto a causa di soffocamento. La famiglia del neonato viveva in un campo alla periferia del piccolo comune. La causa che ha pr facebook
Dramma in Campania, neonata arriva morta in ospedale: a portarla è la mamma 15enneDramma all’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, dove nella notte sarebbe giunta una neonata già priva di vita, accompagnata dalla mamma minorenne. Tragedia a Sarno, neonata già morta in ospedal ... msn.com
Dramma nel foggiano: neonata di 3 mesi muore per un soffocamento causato da rigurgito di latte maternoLa tragedia a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di tre mesi è deceduta stamattina a causa di una crisi respiratoria ... fanpage.it