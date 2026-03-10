Neonato morto in India padre lo porta via dall' ospedale in una scatola | gli sarebbe stata negata un' ambulanza

In India, un padre ha portato via dalla struttura sanitaria la salma del suo neonato in una scatola, dopo che gli sarebbe stato negato il trasporto in ambulanza. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, mentre le indagini cercano di chiarire i dettagli di quanto accaduto. La famiglia ha riferito di aver tentato di ottenere assistenza senza successo.

Un uomo sarebbe stato costretto a trasportare per chilometri il corpo del figlio appena nato all'interno di una scatola di cartone. Il caso è avvenuto l'8 marzo in India, nello stato dello Jharkhand. Secondo quanto ricostruito dalle autorità e riportato dalla stampa locale, il padre non avrebbe ricevuto un'ambulanza dall'ospedale pubblico dove la moglie aveva partorito. Come riporta l'ANSA, il 5 marzo Ramakrishna Hembrom avrebbe accompagnato la moglie Rita Tiriya all'ospedale pubblico di Chakradharpur per il parto.