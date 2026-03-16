Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Cava de’ Tirreni, in Campania, dove si trovava anche la madre. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i soccorritori sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso, che ha suscitato grande shock nella comunità locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un evento tragico ha scosso la comunità di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 39 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte. Secondo le prime informazioni diffuse da Il Mattino, la vittima è stata trovata priva di vita nella sua casa situata nella zona di Pregiato. La mattina di ieri, i familiari dell’uomo non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno sollevato l’allerta. Un parente, preoccupato per il suo benessere, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia in Campania: uomo di 39 anni trovato morto in casa con la madre.

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