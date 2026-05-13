Una famiglia ha portato in tribunale OpenAI dopo la morte di un giovane, attribuendo al software ChatGPT un ruolo nella sua overdose. La causa si concentra sulla possibilità che una versione obsoleta del programma abbia fornito risposte dannose, mentre l’azienda sostiene che l’aggiornamento del modello esclude responsabilità legali. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei rischi legati all’uso di intelligenza artificiale.

? Domande chiave Come può un software obsoleto giustificare una risposta così letale?. Perché OpenAI ritiene che l'aggiornamento del modello esoneri la responsabilità?. Cosa ha risposto esattamente il chatbot al ragazzo prima del decesso?. Quali precedenti legali stabilirà questo processo per la sicurezza digitale?.? In Breve I genitori Leila e Angus contestano l'uso di una versione precedente di ChatGPT.. L'interazione fatale con il chatbot è avvenuta alle ore 3 del 31 maggio 2025.. Il ragazzo aveva assunto kratom e alcol prima di chiedere informazioni su Xanax.. La causa legale stabilirà la responsabilità per i modelli software ormai dismessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia ChatGPT: OpenAI citata in giudizio dopo l’overdose di un giovane

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