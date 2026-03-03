Dopo l’annuncio di un accordo tra ChatGPT e un’agenzia governativa statunitense, il numero di disinstallazioni dell’app è cresciuto del 295 per cento. Le persone hanno rimosso l’app dai dispositivi in modo consistente dopo questa comunicazione. L’incremento si è verificato in un breve periodo di tempo. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni di questa scelta è stato reso noto.

In seguito all’annuncio di un accordo tra ChatGPT e un’agenzia governativa statunitense, si osserva un incremento significativo nelle disinstallazioni dell’app. L’analisi si fonda sui dati forniti da Sensor Tower e confronta l’andamento con la concorrenza, valutando possibili cause e implicazioni per il mercato dell’intelligenza artificiale. Il presente testo sintetizza i principali elementi, offrendo una lettura chiara e mirata agli aspetti di rilievo. Secondo Sensor Tower, le disinstallazioni di ChatGPT hanno registrato un incremento del 295% giorno su giorno, contro una media recente del 9%. Contemporaneamente, le installazioni della app concorrente Claude, sviluppata da Anthropic, hanno evidenziato aumenti fino a 37% giorno su giorno, conquistando posizioni di rilievo nelle classifiche. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Chatgpt disinstallazioni aumentano del 295% dopo l’accordo openai con il pentagono

ChatGpt a uso militare? OpenAi modifica l'accordo con il Pentagono dopo il boom di disinstallazioniDifficile credere che il boom di disinstallazioni di ChatGpt non abbia fatto la sua parte nello spingere il ceo di OpenAi Sam Altman a rivedere...

Il Pentagono liquida Anthropic e stringe accordo con OpenAI. Ma anche Altman mette paletti sulla sorveglianza di massaSam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo tra il colosso dell’intelligenza artificiale e il...

Una selezione di notizie su Chatgpt disinstallazioni

Argomenti discussi: Crollo ChatGPT, disinstallazioni aumentate del 295%: cosa sta succedendo?.

Crollo ChatGPT, disinstallazioni aumentate del 295%: cosa sta succedendo?La partnership di OpenAI con il Pentagono provoca un aumento delle disinstallazioni di ChatGPT e un'impennata di download per Claude. msn.com

ChatGPT: disinstallazioni +295% dopo accordo col PentagonoSecondo il reportage di TechCrunch, l’accordo siglato da OpenAI con il Pentagono per l’impiego dei suoi modelli AI in contesti classificati ha innescato un aumento del 295% nelle disinstallazioni dell ... it.blastingnews.com