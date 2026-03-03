ChatGpt a uso militare? OpenAi modifica l' accordo con il Pentagono dopo il boom di disinstallazioni

Dopo un aumento significativo di disinstallazioni, OpenAI ha modificato l'accordo con il Dipartimento della Difesa americano riguardo all’uso militare di ChatGPT. La decisione è stata presa in risposta alle reazioni degli utenti e alle richieste di trasparenza. La società ha annunciato cambiamenti nelle condizioni di utilizzo, senza specificare i dettagli delle modifiche apportate al contratto.

Difficile credere che il boom di disinstallazioni di ChatGpt non abbia fatto la sua parte nello spingere il ceo di OpenAi Sam Altman a rivedere l'accordo firmato con il Dipartimento della Difesa americano per l'impiego militare della sua intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI ha pubblicato su X un lungo post dove ha annunciato una parziale revisione degli accordi con il Dipartimento di Difesa USA. Impennata di disinstallazioni per ChatGPT dopo l'accordo con il DoD. Tempo di guerra nel mondo delle intelligenze artificiali, in ogni senso. L'ultimo scontro riguarda una questione squisitamente etica. Un accordo con il Pentagono e, nel giro di 24 ore, le disinstallazioni di ChatGPT schizzano del 295% negli Stati Uniti.