Tragedia a Quartucciu | 93enne morto tra gli ingranaggi del tosaerba

Un incidente mortale si è verificato a Quartucciu, dove un uomo di 93 anni è stato trovato morto tra gli ingranaggi di un tosaerba nel suo fondo agricolo. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sulla dinamica, cercando di capire come il motore del macchinario possa aver trascinato l’uomo all’interno dei suoi meccanismi. Non sono ancora state rese note le tempistiche precise dell’accaduto.

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?? Punti chiave Come ha fatto il motore a trascinare l'uomo negli ingranaggi? Quando è avvenuto esattamente il tragico incidente nel fondo agricolo? Perché i familiari hanno scoperto il corpo solo molti giorni dopo? Quali carenze tecniche del tosaerba hanno causato la morte dell'anziano??? In Breve Morte avvenuta il 12 maggio 2026 in località Sant’Isidoro a Quartucciu. Carabinieri di Flumini di Quartu escludono il coinvolgimento di terzi nell'incidente. Segni di decomposizione indi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Quartucciu: 93enne morto tra gli ingranaggi del tosaerba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neonata finisce sotto il tosaerba del papà, tragedia shock in Italia: scena spaventosaUn pomeriggio come tanti, in un giardino di casa, si è trasformato in un incubo irreversibile. Italia, bimba piccolissima rimane incastrata nel tosaerba: è tragediaUn pomeriggio che doveva trascorrere nella tranquillità domestica si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Argomenti più discussi: Quartucciu, tragedia in campagna: 93enne muore trascinato da un tosaerba; Dramma nelle campagne di Quartucciu: anziano muore travolto dal tosaerba; Quartucciu, muore schiacciato dal trattorino tosaerba a 93 anni: il corpo ritrovato dopo giorni. Quartucciu, tragedia in campagna: 93enne muore trascinato da un tosaerbaL’anziano è stato trovato senza vita nel suo terreno a Sant’Isidoro. Secondo i primi accertamenti il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento ... cagliaripad.it