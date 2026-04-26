Neonata finisce sotto il tosaerba del papà tragedia shock in Italia | scena spaventosa

Da thesocialpost.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia è rimasta sconvolta dopo un incidente avvenuto nel proprio giardino, dove una neonata è stata investita dal tosaerba manovrato dal padre. L’episodio si è verificato in un momento apparentemente normale, durante un pomeriggio di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dalla bambina si sono rivelate fatali. La scena si è conclusa con un dramma che ha lasciato senza parole chiunque fosse presente.

Un pomeriggio come tanti, in un giardino di casa, si è trasformato in un incubo irreversibile. Un attimo di normalità spezzato da un gesto quotidiano, con conseguenze che hanno subito assunto i contorni della tragedia assoluta. Nel silenzio di un’abitazione privata, tra giochi e lavori domestici, si è consumato un episodio che ha lasciato la famiglia e l’intera comunità sotto shock e incredulità. La piccola coinvolta è una bimba di appena 18 mesi, ora in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto a Loria, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato nel giardino dell’abitazione di famiglia, mentre la bambina si trovava insieme ai genitori, una coppia di 30 e 29 anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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