Italia bimba piccolissima rimane incastrata nel tosaerba | è tragedia

Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere normale si è trasformato in tragedia dopo che una bambina molto piccola è rimasta incastrata in un tosaerba. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. La bambina è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un pomeriggio che doveva trascorrere nella tranquillità domestica si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Gli incidenti domestici, soprattutto quando coinvolgono bambini molto piccoli, rappresentano una delle situazioni più drammatiche e imprevedibili, capaci di sconvolgere intere famiglie nel giro di pochi secondi. Basta una distrazione o una fatalità perché attività quotidiane si trasformino in eventi gravissimi, con conseguenze spesso difficili da prevedere. Una bambina di 18 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di oggi a Loria, in provincia di Treviso. La piccola sarebbe rimasta incastrata in un tosaerba mentre i genitori lo stavano utilizzando nel giardino dell’abitazione di famiglia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, bimba piccolissima rimane incastrata nel tosaerba: è tragedia Notizie correlate Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è gravissimaUna bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. Leggi anche: Bimba di 18 mesi rimane incastrata in un tosaerba nel Trevigiano: è gravissima