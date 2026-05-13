Tragedia a Milano | uomo travolto e ucciso da un treno a Rogoredo
Mercoledì 13 maggio a Milano si è verificato un incidente ferroviario intorno alle 11:30 nei pressi della stazione di Rogoredo, in via Cassinis. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in movimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’era più nulla da fare. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.
Tragedia nella tarda mattinata di mercoledì 13 maggio a Milano. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa nei pressi della stazione di Rogoredo, all'altezza di via Cassinis. L'allarme a RogoredoL'allarme è scattato circa 15 minuti prima delle 12. L'Agenzia regionale emergenza urgenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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