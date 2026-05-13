Tragedia a Marcianise | muore l’ottantenne in ambulanza nel pronto soccorso

A Marcianise, un’ottantenne è deceduta mentre si trovava in ambulanza nel pronto soccorso di un ospedale. L’ambulanza era rimasta ferma per diverse ore senza che fosse possibile intervenire ulteriormente. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle ambulanze e sulla disponibilità di personale sanitario nei nuovi ospedali della zona. La famiglia della vittima ha presentato una denuncia alle autorità competenti.

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? Domande chiave Come può un'ambulanza restare bloccata per ore senza nuovi interventi?. Perché i nuovi ospedali non risolvono la carenza di personale sanitario?. Chi deve rispondere del fallimento organizzativo tra 118 e pronto soccorso?. Quali rischi corre l'intera provincia con il blocco delle ambulanze?.? In Breve Blocco ambulanze causa carenza personale in ospedali di Caserta, Aversa e Sessa Aurunca.. Ritardi nel passaggio barella-letto compromettono la sicurezza territoriale di Marcianise.. Necessità di attivare struttura di supporto a Santa Maria Capua Vetere.. Carenza medici e infermieri rende inefficaci investimenti per nuovi edifici sanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Marcianise: muore l’ottantenne in ambulanza nel pronto soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Attesa di un'ora in ambulanza al pronto soccorso, poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale: indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste (Foggia), aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un... Tragedia a Ravanusa: l’ottantenne cade nel serbatoio e muoreUn tragico incidente domestico ha strappato la vita a Maria Giordano, un’ottantenne di Ravanusa, precipitata in un serbatoio d’acqua all’interno... Argomenti più discussi: TRAGEDIA A CAPUA - Muore in moto 56enne dopo lo schianto con il camion della spazzatura al quadrivio Caputo; Tragedia nella notte: auto sbanda e finisce contro muro, muore 24enne; Cade nel vuoto e muore: tragedia nei pressi della Cattedrale.