Tragedia a Ravanusa | l’ottantenne cade nel serbatoio e muore

Una donna di ottant’anni è morta dopo essere caduta in un serbatoio d’acqua all’interno della propria abitazione in via Silvio Pellico a Ravanusa. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un tragico incidente domestico ha strappato la vita a Maria Giordano, un’ottantenne di Ravanusa, precipitata in un serbatoio d’acqua all’interno della propria abitazione in via Silvio Pellico. L’anziana è deceduta per annegamento a seguito di un arresto cardiaco improvviso, dopo essere caduta nella vasca mentre tentava di verificare le riserve idriche in casa. La dinamica del sinistro e l’intervento dei soccorsi. Il dramma si è consumato nel silenzio della residenza della pensionata, quando il tentativo di controllare lo stato delle scorte d’acqua si è trasformato in una fatalità. La figlia della vittima, non riuscendo a stabilire alcun contatto con la madre, ha prontamente allertato una vicina di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ravanusa: l’ottantenne cade nel serbatoio e muore Va a controllare il serbatoio idrico e cade all'interno, tragedia a Ravanusa: 80enne muore annegataUna tragedia della quotidianità, di quelle che si consumano nel silenzio delle mura domestiche. Donna muore annegata a Ravanusa: è precipitata nel serbatoio dell’acqua di casa suaLa tragedia nella provincia di Agrigento: la vittima è Maria Giordano, pensionata di 80 anni.